What Arab and Arabic literature has been translated to German? We have started a list:

By Leonie Rau

This list, organized by author, includes novels, short-story and poetry collections, a few plays by single authors, as well as some non-fictional literary works, such as autobiographies written originally in Arabic or in another foreign language by an Arab writer. I have not included collections of works of various writers and have also left out Arab writers who write in German, such as Rafik Shami or Salim Alafenisch.

Photo: Leonie Rau

At the bottom of the list, you will find a few books for children and YA readers translated into German.

While I tried my best to be thorough, I surely missed some titles—please do let us know in the comments if you know of others, and we will add them!

Rasha Abbas

Eine Zusammenfassung von allem, was war (Mulakhkhas ma jara), tr. Sandra Hetzl. mikrotext: 2018.

Die Erfindung der deutschen Grammatik (Kayfa tamma ikhtira’ al-lugha al-almaniyya), tr. Sandra Hetzl. mikrotext: 2016.

Hamed Abboud

In meinem Bart versteckte Geschichten. ErzĂ€hlungen (Qisas mukhtabi’a fi lahyati), tr. Larissa Bender & Kerstin Wilsch. Edition Korrespondenzen: 2020. Bilingual Arabic-German edition.

Der Tod backt einen Geburtstagskuchen (al-Mawt yasna’ ka’ka ‘aid al-milad), tr. Larissa Bender. pudelundpinscher: 2017. Bilingual Arabic-German edition.

Ibrahim Abdalmagid (Ibrahim Abdel Meguid)

Die andere Stadt (al-Balda al-ukhra), tr. Mona Naggar. Das Arabische Buch: 1999.

Salah Abd as-Sabur

Layla und der Besessene (Layla wa l-Majnun), tr. Ibrahim Abu-Hashhash. UniversitÀts-Verlag Bamberg: 1991.

Der Nachtreisende. Eine schwarze Komödie (Musafir layl), tr. Dietlind Schack. Edition Orient: 1982 (reprint 2021). Bilingual Arabic-German edition.

Der Tod des Mystikers (Ma’sat al-Hallaj), tr. Nagi Naguib & Stefan Reichmuth. Edition Orient: 1981. Bilingual Arabic-German edition.

Ghada Abdelaal (Ghada Abdel Aal)

Ich will heiraten! Partnersuche auf Ägyptisch (Ayza Atgawez), tr. Kristina Bergmann. Lenos: 2012.

Basma Abdel Aziz

Das Tor (al-Tabur), tr. Larissa Bender. Heyne: 2020.

Zeina Abirached

Piano Oriental. Graphic novel (Le Piano oriental), tr. from the French Annika Wisniewski. Avant: 2016.

Ich erinnere mich: Beirut. Graphic novel (Je me souviens – Beyrouth), tr. from the French Paula Bulling. Avant: 2014.

Das Spiel der Schwalben. Graphic novel (Mourir, partir, revenir – Le jeu des hirondelles), tr. from the French Paula Bulling & Tashy Endres. Avant: 2013.

Maya Abu Al-Hayyat

Ich verbrenne die Zeit. Gedichte, tr. Suleman Taufiq. Sujet: 2018. Bilingual Arabic-German edition.

Atef Abu Saif

Ein Leben in der Schwebe (Hayat mu’allaqa), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2021.

FrĂŒhstĂŒck mit der Drohne. Tagebuch aus Gaza (The Drone Eats With Me), tr. from the English Marianne Bohn. Unionsverlag: 2017.

Kaouther Adimi

Steine in meiner Hand (Des pierres dans ma poche), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Lenos: 2017.

Was uns kostbar ist (Nos richesses), tr. from the French Hilde Fieguth. Lenos: 2018.

Dezemberkids (Les petits de DĂ©cembre), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Lenos: 2020.

Adonis

Der Wald der Liebe in uns. Liebesgedichte (La forĂȘt de l’amour en nous), tr. from the French Ingeborg Waldinger. Jung und Jung: 2013.

Wortgesang. Von der Dichtung zur Revolution (al-shi’riyya al-‘arabiyya wa maqalat ukhra), ed. Stefan Weidner, tr. Rafael Sanchez. S. Fischer: 2012.

Verwandlungen eines Liebenden, tr. Stefan Weidner (combines Aghani Mihyar & Qabr min ajl New York). S. Fischer: 2011. Bilingual Arabic-English edition.

Ein Grab fĂŒr New York. Gedichte 1965-1971 (Qabr min ajl New York), ed. & tr. Stefan Weidner. Ammann: 2004.

Die GesÀnge Mihyùrs des Damaszeners. Gedichte 1958-1965 (Aghani Mihyar al-Dimashqi), ed. & tr. Stefan Weidner. Ammann: 1998.

Der Baum des Orients, tr. Suleman Taufiq. Edition Orient: 1989.

Etel Adnan

Zeit (Time), tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2021.

Nacht. Gedichte (combines Night & Premonition), ed. & tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2016.

GesprÀche mit meiner Seele, ed. & tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2015.

Arabische Apokalypse. Gedichte (L’apocalypse arabe), tr. from the French Ulrike Stoltz. Suhrkamp: 2012.

Jahreszeiten (Seasons), ed. & tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2012.

Der Herr der Finsternis. ErzÀhlungen, tr. from the English Christel Dormagen. Suhrkamp: 2009.

Reise zum Mount Tamalpais (Journey to Mount Tamalpais), ed. & tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2008.

Von Frauen und StÀdten (Of Cities and Women, Letters to Fawwaz), tr. from the English Klaudia Ruschkowski. Edition Nautilus: 2006.

Im Herzen des Herzens eines anderen Landes (In the Heart of the Heart of Another Country), tr. from the English Christel Dormagen, Suhrkamp: 2004.

Paris, Paris (Paris, When It’s Naked), tr. from the English Nicolaus Bornhorn. Suhrkamp: 1999.

Sitt Marie-Rose, eine libanesische Geschichte (Sitt Marie Rose), tr. from the French Eva Moldenhauer. Suhrkamp: 1988.

Galal Alahmadi

Die Leere der Vase. Gedichte (Faragh fi mazhariyya), tr. Leila Chammaa & GĂŒnther Orth. Secession: 2020. Bilingual Arabic-German edition.

Rabih Alameddine

Der Engel der Geschichte (The Angel of History), tr. from the English Joachim Bartholomae. Albino: 2018.

Eine ĂŒberflĂŒssige Frau (An Unneccessary Woman), tr. from the English Marion Hertle. Louisoder: 2016.

Assad Alassaf

Abu JĂŒrgen. Mein Leben mit dem deutschen Botschafter, tr. Sandra Hetzl. mikrotext: 2016.

Khaled Alesmael

Selamlik, tr. Christine Battermann & Joachim Bartholomae. Albino: 2020.

Raja Alem

Das Halsband der Tauben (Tawq al-hamam), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2014.

Sarab (Sarab), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2019.

Marwan Ali

Wenn der Krieg ein TheaterstĂŒck wĂ€re. Gedichte, tr. Mahmoud Hajij. Verlag Hans Schiler: 2019.

Khalaf Ali Alkhalaf

TagebĂŒcher eines Krieges. Syrien, allen bekannt (Yawmiyyat al-harb al-qa’ima), tr. Leila Chammaa. Verlag Hans Schiler: 2018.

Ghayat Almadhoun

Ein Raubtier namens Mittelmeer. Gedichte, tr. Larissa Bender. Arche: 2018.

Sinan Antoon

Irakische Rhapsodie (I’jaam), tr. Hartmut FĂ€hndrich & Jinan Fierz. Lenos: 2009.

Ramy al-Asheq

GedÀchtnishunde. AusgewÀhlte Gedichte (Kilab al-dhakira), tr. Lilian Pithan. Sujet: 2019.

Das Geschenk, das uns alle tötete (al-Hadiya allati qatalatna jami’an), tr. Larissa Bender, Monika Rinck & Kerstin Wilsch. SuKuLTuR: 2019.

Ibrahim Aslan

Der Ibis (Malik al-Hazin), tr. Doris Kilias. Lenos: 2002.

Die Spatzen vom Nil (Asafir al-Nil), tr. Doris Kilias. Lenos: 2005.

Alaa al-Aswani

Die Republik der TrĂ€umer (Jumhuriya ka’anna), tr. Markus Lemke. Carl Hanser: 2021.

Der Automobilclub von Kairo (Nadi al-sayyarat), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Fischer: 2017.

Ich wollt’, ich wĂŒrd’ Ägypter. ErzĂ€hlungen, tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2009.

Chicago (Shikagu), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2008.

Der Jakubijan-Bau (‘Imarat Yakubiyan), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2007.

Asmaa al-Atawna

Keine Luft zum Atmen (Sura mafquda), tr. Joël Låszló. Lenos: 2021.

Lina Atfah

Das Buch von der fehlenden Ankunft. Gedichte, tr. Dorothea GrĂŒnzweig et al. Pendragon: 2019. Bilingual Arabic-German edition.

Taufik Jussuf Awwad

Tamima (Tawahin Bayrut), tr. Wiebke Walther. Unionsverlag: 1984.

Germaine Aziz

Geschlossene HĂ€user (Les Chambres closes), tr. from the French Victoria Leube-Dasch. Unionsverlag: 1994.

Fadi Azzam

Sarmada (Sarmada), tr. Hakan Özkan. Hans Schiler: 2015.

Mamdouh Azzam

Wie ein ferner Herzschlag (Mi‘raj al-mawt), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2015.

Fadhil al-Azzawi

Der Letzte der Engel (Akhir al-mala’ika), tr. Larissa Bender. Dörlemann: 2014.

Laila Baalabakki

Ich lebe (Ana ahya), tr. Leila Chammaa. Lenos: 1994.

Salim Bachi

Der Hund des Odysseus (Le chien d’Ulysse), tr. from the French Michael von Killisch-Horn. Lenos: 2003.

Villa Kahena (La Kahéna), tr. from the French Regula Renschler. Lenos: 2006.

Salwa Bakr

Atijas Schrein (Maqam Atiya), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1992.

Die einzige Blume im Sumpf. Geschichten aus Ägypten, tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos 1994.

Der goldene Wagen fĂ€hrt nicht zum Himmel (al-‘Araba al-dhahabiya la tas‘adu ila l-sama’), tr. Evelyn Agbaria. Lenos: 1997.

Salim Barakat

Der eiserne GrashĂŒpfer (al-Jundub al-hadidi), tr. Burgi Roos Khalil. Lenos: 1995.

Die Spiele der jungen HĂ€hne (Hatihi ‘aliyan, hat al-nafir ‘ala akhirih), tr. Burgi Roos. C.H. Beck: 2000.

Faraj Bayrakdar

Spiegel der Abwesenheit. Gedichte (Maraya al-ghiyab), tr. Wahid Nader. Hans Schiler: 2013. Bilingual Arabic-German edition.

Abdulwahab Al-Bayyati

Aischas Garten. AusgewÀhlte Gedichte, tr. Khalid Al-Maaly & Heribert Becker. Hans Schiler: 2003. Bilingual Arabic-German edition.

Azouz Begag

Insel der Winde (L’Ilets-aux-Vents), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Unionsverlag: 2001.

Rabah Belamri

Verletzter Blick (Regard blessé, roman autobiographique), tr. from the French Bernd Schwibs. Suhrkamp: 2002.

Asyl aus Stein (L’Asile de pierre), tr. from the French Eva Moldenhauer. Beck & GlĂŒckler: 1992.

Kamal Ben Hameda

Sieben Frauen aus Tripolis (La compagnie des Tripolitaines), tr. from the French Helmut Moysich. Graf: 2011.

Tahar Ben Jelloun

Das Gebet fĂŒr den Abwesenden (La priĂšre de l’absent), tr. from the French Horst Teweleit. Unionsverlag: 1996.

Der öffentliche Schreiber (L’écrivain public), tr. from the French Horst Teweleit. Unionsverlag: 1995.

Mahi Binebine

Der Hofnarr (Le fou du roi), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Lenos: 2018.

Der Himmel gibt, der Himmel nimmt (Le seigneur vous le rendra). tr. from the French Hilde Fieguth. Lenos: 2016.

Die Engel von Sidi Moumen (Les Ă©toiles de Sidi Moumen), tr. from the French Regula Renschler. Lenos: 2011.

Willkommen im Paradies (Cannibales), tr. from the French Patricia A. Hladschik. Haymon: 2003/Unionsverlag: 2004/Lenos: 2018.

Mamayas letzte Reise (Les funerailles du lait), tr. from the French Eliane Hagedorn. Knaur: 1997.

Der Schlaf der Sklavin (Le sommeil de l’esclave), tr. from the French Barbara Reitz. Knaur: 1994.

Asmi Bischara

Checkpoint. Bericht aus einem zerteilten Land (al-Hajiz), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2006.

Muhammad al-Bissati

HĂ€user hinter den BĂ€umen (Buyut wara’a al-ashjar), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2005.

Hunger (Ju‘), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2010.

Hassan Blasim

Der VerrĂŒckte vom Freiheitsplatz und andere Geschichten ĂŒber den Irak (combines The Madman of Freedom Square & The Iraqi Christ), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Antje Kunstmann: 2015.

Rachid Boudjedra

Fluchten (Fascination), tr. from the French Patricia A. Hladschik. Donata Kinzelbach: 2001.

Bars von Algier. Gedichte, tr. from the French Jochen Kelter; from the Arabic Issam Beydoun. Waldgut: 2001.

Die 1001 Jahre der Sehnsucht (Les 1001 années de la nostalgie), tr. Angelika Rahmer & Nuha Saraf Forst. Donata Kinzelbach: 1999.

Die Zerfaserung (al-Tafakkuk), tr. Farid Benfeghoul. Donata Kinzelbach: 1997.

Die Auflösung (al-Mart), tr. Monika Hoffman. Donata Kinzelbach: 1996.

Timimoun (Timimun), tr. Hatem Lahmar. Donata Kinzelbach: 1995.

Die Unordnung der Dinge (Le désordre des choses), tr. from the French Eva Moldenhauer. Donata Kinzelbach: 1995.

Sonnenstich (L’insolation), tr. from the French French Eva Moldenhauer. Donata Kinzelbach: 1994.

Die Eroberung von Gibraltar (La prise de Gibraltar), tr. from the French Eva Moldenhauer. Donata Kinzelbach: 1994.

Die hartnĂ€ckige Schnecke (L’escargot entĂȘtĂ©), tr. from the French Eva Moldenhauer. Donata Kinzelbach: 1993.

Der Regen (La pluie), tr. from the French Eva Moldenhauer. Donata Kinzelbach: 1992.

Die Verstoßung (La RĂ©pudiation), tr. from the French Dorothea Steiner & Siegfried Helmchen. Unionsverlag, 1991.

Das PalÀstina-Tagebuch (Journal palestinien), tr. from the French Barbara Rösner-Brauch. Donata Kinzelbach: 1991.

Befruchtung. Gedichte (Liqah), tr. Issam Beydoun. Donata Kinzelbach: 1991.

Der Pokalsieger (Le Vainqueur de Coupe), tr. from the French Jeanne Pachnicke. Unionsverlag: 1989.

Ideale Topographie fĂŒr eine offenkundige Aggression (Topographie idĂ©ale pour une agression caractĂ©risĂ©e), tr. from the French Thomas Dobberkau. Aufbau-Verlag: 1978.

Sargon Boulus

Ein unbewohnter Raum. ErzÀhlungen aus dem Irak, tr. Suleman Taufiq. Edition Orient: 2016. Bilingual Arabic-German edition.

Zeugen am Ufer. Gedichte (Shuhud ‘ala l-difaf), tr. Khalid al-Maaly. Das Arabische Buch: 1997. Bilingual Arabic-German edition.

Chaled al-Chamissi (Khalid al-Khamissi)

Arche Noah (Safinat Nuh), tr. Leila Chamma. Lenos: 2013.

Im Taxi. Unterwegs in Kairo (Taksi), tr. Kristina Bergmann. Lenos: 2011.

Driss ben Hamed Charhadi

Ein Leben voller Fallgruben. Autobiografischer Bericht (A Life Full of Holes, recorded by Paul Bowles), tr. from the English Anne Ruth Strauss. Unionsverlag: 1992.

Edwar al-Charrat (al-Kharrat)

Safranerde (Turabha za‘faran), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Die Steine des Bobello (Hijarat Bubillu), tr. Hartmut FĂ€hndrich & Edward Badeen. Lenos: 2000.

Mohamed Choukri

Zoco Chico (al-Suq al-dakhili), tr. Mona Naggar. Das Arabische Buch: 1998.

Das nackte Brot (al-Khubz al-hafi), tr. Georg Brunold. Greno: 1986. (Multiple new editions with different publishers.)

Zeit der Fehler (Zaman al-akhta’), tr. Doris Kilias. Eichborn: 1994.

Driss Chraibi

Mohammeds Berufung (L’homme du livre), tr. from the French Margret Millischer. Edition Rugerup: 2016.

Inspektor Ali im Trinity College (L’Inspecteur Ali à Trinity College), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Unionsverlag: 2012.

Ermittlungen im Landesinneren (Un enquĂȘte au pays), tr. from the French Angela Tschorsnig. Lenos: 2010.

Die Zivilisation, Mutter! (La civilisation, ma mĂšre!), tr. from the French Helgard Rost. Unionsverlag: 2009.

SĂŒndenböcke (Les boucs), tr. from the French Stephan Egghart. Dorothea Kinzelbach: 1994.

Diese Zivilisation, Mutter! (La civilisation, ma mĂšre!), tr. from the French Helgard Rost. Reclam: 1982.

Alexandra Chreiteh

Always Coca-Cola (Da’iman Kuka-Kula), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2014.

Fatima Daas

Die jĂŒngste Tochter (La petite derniĂšre), tr. from the French Sina de Malafosse. Claassen: 2021.

Machmud Darwisch (Mahmoud Darwish)

Warum hast du das Pferd allein gelassen? (Limada tarakta al-hisan wahidan?), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2015.

Weniger Rosen (Wardun aqall), tr. Khalid al-Maaly & Heribert Becker. Hans Schiler: 2010. Bilingual Arabic-German edition.

Der WĂŒrfelspieler. Gedichte (La’ib al-nard), tr. Adel Karasholi. A1: 2009 (new edition 2011). Bilingual Arabic-German edition.

Belagerungszustand. Gedichte (Halat hisar), tr. Stephan Milich. Hans Schiler: 2006. Bilingual Arabic-German edition.

wo du warst und wo du bist. Gedichte (Ayna kunta wa-ayna anta), tr. Adel Karasholi. A1: 2004.

Wir haben ein Land aus Worten. AusgewÀhlte Gedichte 1986-2002, tr. Stefan Weidner. Ammann: 2002. Bilingual Arabic-German edition.

Ein GedĂ€chtnis fĂŒr das Vergessen (Dhakira li-l-nisyan), tr. Kristina Stock. Lenos: 2001.

Ein Liebender aus PalÀstina. Lyrik und Prosa (Ashiq min Filastin), tr. Moustapha & Johanna Haikal. Verlag Volk & Welt: 1979.

Tagebuch der alltĂ€glichen Traurigkeit (Yawmiyyat al-huzn al-‘adi), tr. Farouk S. Beydoun. Der Olivenbaum: 1978.

Hassan Dawud (Daoud)

Tage zuviel (Ayyam za’ida), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2001.

Der Gesang des Pinguins (Ghina’ al-batriq), tr. Doris Kilias. Lenos: 2000.

Assia Djebar

Nirgendwo im Haus meines Vaters (Nulle part dans la maison de mon pĂšre), tr. from the French Marlene Frucht. Fischer: 2009.

Das verlorene Wort (La disparition de la langue française), tr. from the French Beate Thill. Unionsverlag: 2006.

Die Frauen von Algier (Femmes d’Alger dans leur appartement), tr. from the French Alexandra von Reinhardt. Unionsverlag: 1999 (new edition Fischer: 2011).

Die Schattenkönigin (Ombre Sultane), tr. from the French Inge M. Arlt. Unionsverlag: 1991.

Die Ungeduligen (Les Impatients), tr. from the French Wilhelm Maria LĂŒsberg. Unionsverlag: 2000.

Durst (La Soif), tr. from the French Rudolf Kimmig. Unionsverlag: 2002.

Fantasia (L’Amour, la Fantasia), tr. from the French Inge M. Arlt. Unionsverlag: 1993.

Fern von Medina (Loin de MĂ©dine), tr. from the French Hans Thill. Unionsverlag: 1997.

Frau ohne BegrÀbnis (La femme sans sépulture), tr. from the French Beate Thill. Unionsverlag: 2004.

NĂ€chte in Straßburg (Les Nuits de Strasbourg), tr. from the French Beate Thill. Unionsverlag: 2002.

Weißes Algerien (Le blanc de l’AlgĂ©rie), tr. from the French Hans Thill. Unionsverlag: 2000.

Weit ist mein GefÀngnis (Vaste est la prison), tr. from the French Hans Thill. Unionsverlag: 2000.

Oran – Algerische Nacht (Oran, langue morte), tr. from the French Beate Thill. Unionsverlag: 2003.

Dschabra Ibrahim Dschabra (Jabra Ibrahim Jabra)

Der erste Brunnen. Eine Kindheit in PalĂ€stina (al-Bi’r al-ula), tr. Kristina Stock. Lenos: 2000.

Das vierzigste Zimmer (al-Ghuraf al-ukhra), tr. Heiko Wimmen. Lenos: 1999.

Abdelkader al-Dschanabi

Vertikale Horizonte. Von Bagdad nach Paris, tr. Larissa Bender & Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1997.

Tarek Eltayeb

Er in Erinnerung. Gedichte, tr. Ursula Eltayeb. Hans Schiler: 2012.

Das Palmenhaus (Bayt al-nakhil), tr. Ursula Eltayeb. Hans Schiler: 2007.

StÀdte ohne Dattelpalmen (Mudun bila nakhil), tr. Ursula Eltayeb. edition selene: 2007.

Aus dem Teppich meiner Schatten. Gedichte und Prosa, tr. Ursula Eltayeb. edition selene: 2002.

Ein mit Tauben und Gurren gefĂŒllter Koffer (Haqiba mamlu’a bi-hamam wa-hadil), tr. Ursula Eltayeb. edition selene: 1999.

Mansura Eseddin (Mansoura Ez-Eldin)

Hinter dem Paradies (Wara’a al-firdaws), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2014.

Ali Ghalem

Die Frau fĂŒr meinen Sohn (Une femme pour mon fils), tr. from the French AgnĂšs Bucaille-Euler & Susanne Thauer-Kalberlah. Lenos: 2004.

Waguih Ghali

Snooker in Kairo (Beer in the Snooker Club), tr. from the English Maria Hummitzsch. C.H. Beck: 2018.

Zeina B. Ghandour

Der Honig (The Honey), tr. from the English Sabine HĂŒbner. dtv: 2004.

Abdallah Ghanem

Der Berg der Eremiten (Jabal al-nussak), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2004.

Gamal al-Ghitani

Pyramiden. Eine literarische Expedition (Mutun al-ahram), tr. Doris Kilias. C.H. Beck: 2006.

Das Buch der Schicksale. ErzĂ€hlungen (Risalat al-basa’ir fi l-masa’ir), tr. Doris Kilias. C.H. Beck: 2001.

Seini Barakat – Diener des Sultans, Freund des Volkes (al-Zayni Barakat), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Der safranische Fluch oder wie Impotenz die Welt verbessert (Waqa’i‘ harat al-za’frani), tr. Doris Kilias. Verlag Volk & Welt: 1991.

Khalil Gibran

Im Garten des Propheten (The Garden of the Prophet), tr. from the English Giovanni & Ditte Bandini. dtv: 2012.

Der Wanderer. Seine Gleichnisse und ErzÀhlungen (The Wanderer: His Parables and His Sayings), tr. from the English Giovanni & Ditte Bandini. dtv: 2009.

Liebesbriefe an May Ziadeh, ed. & tr. Ursula Assaf & Simon Assaf. Walter: 2000.

Die Nymphen der TĂ€ler. Drei Novellen (‘Arai’is al-muruj), tr. Ursula Assaf-Nowak & Simon Assaf. Walter: 1999.

Die Götter der Erde (The Earth Gods), tr. from the English Ursula Assaf-Nowak. Walter: 1993.

Eine TrĂ€ne und ein LĂ€cheln (Dam’a wa ibtisama), tr. Ursula Assaf-Nowak & Simon Assaf. Walter: 1992 (new edition Patmos: 2005).

Das ewige Feuer (Nymphs of the Valley), tr. from the English Hans Christian Meiser. Goldmann: 1992.

Jesus Menschensohn. Seine Worte und Taten, berichtet von Menschen, die ihn kannten (Jesus, the Son of Man), tr. from the English Ursula Assaf-Nowak. Walter: 1988.

Gebrochene FlĂŒgel (al-Ajniha al-mutakassira), tr. Ursula Assaf-Nowak & Simon Assaf. Walter: 1985.

Rebellische Geister (al-Arwah al-mutamarrida), tr. Ursula Assaf-Nowak & Simon Assaf. Walter: 1983.

Der Prophet (The Prophet), multiple translations with various publishers.

Emil Habibi

SarĂąja, das DĂ€monenkind (Saraya, bint al-ghul), tr. Nuha Forst, Angelika Rahmer & Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1998.

Das Tal der Dschinnen (Ikhtiya), tr. Hartmut FĂ€hndrich & Edward Badeen. Lenos: 1993.

Der Peptimist oder Von den seltsamen VorfĂ€llen um das Verschwinden Saids des GlĂŒcklosen (al-Waqa’i‘ al-ghariba fi ikhtifa’ Sa’id Abi al-Nahs al-mutasha’il), tr. Hartmut FĂ€hndrich, Angelika Neuwirth et. al. Lenos: 1992.

Fawwaz Haddad

Gottes blutiger Himmel (Junud Allah), tr. GĂŒnther Orth. Aufbau-Verlag: 2013.

Saleem Haddad

Guapa (Guapa), tr. from the English Andreas Diesel. Albino: 2017.

Unsi al-Hadj

Die Liebe und der Wolf. Die Liebe und die Anderen. Gedichte (al-Hubb wa l-di’b. al-Hubb wa ghayri), tr. Khalid al-Maaly & Heribert Becker. Das Arabische Buch: 1998.

Rawi Hage

Spinnen fĂŒttern (Carnical), tr. from the English Gregor Hens. Piper: 2013.

Kakerlake (Cockroach), tr. from the English Gregor Hens. Piper: 2010.

Als ob es kein Morgen gĂ€be (De Niro’s Game), tr. from the English Gregor Hens. DuMont: 2008 (new edition Piper: 2010).

Taufiq al-Hakim

Staatsanwalt unter Fellachen (Yawmiyyat na’ib fi l-aryaf), tr. Horst Teweleit. Unionsverlag: 1982.

Von Wundern und heller Verwunderung und von denen, die es mit Himmel und Hölle halten, tr. Horst Teweleit. RĂŒtten & Loening: 1970.

Brot fĂŒr jeden Mund (al-Ta’am li-kull fam), tr. Salain Eid. BĂ€renreiter-Verlag Vötterle: 1970.

Eine Reise im Zug. Einakter (Rihlat qitar), tr. Saladin Eid. BÀrenreiter-Verlag Vötterle: 1969.

Yahya Hakki

Die Öllampe der Umm Haschim (Qindil Umm Hashim), tr. Nagi Naguib. Edition Orient: 1981 (reprint 2019). Bilingual Arabic-German edition.

Aref Hamza

Du bist nicht allein. Gedichte, tr. Sandra Hetzl. Secession: 2018.

Jana Al-Hassan

Stockwerk 99 (Tabiq 99), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2018.

Nather Henafe Alali

Raum ohne Fenster, tr. Rafael SĂĄnchez Nitzl. S. Fischer: 2018.

Iman Humaidan

FĂŒnfzig Gramm Paradies (Khamsin ghraman min al-janna), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2017.

Andere Leben (Hayawat ukhra), tr Regina Karachouli. Lenos: 2013.

B wie Bleiben wie Beirut (Ba mithl bayt mithl Bairut), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2007.

Wilde Maulbeeren (Tut barri), tr. Kristina Stock. Lenos: 2004.

Saddam Hussein

Zabibah und der König. Eine Liebesgeschichte, tr. Doris Kilias. Thomas Bauer: 2004.

Sonallah Ibrahim

Der PrĂŒfungsausschuss (al-Lajna), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1993.

Jussuf Idris

Ein fleischliches Haus. Geschichten aus Ägypten (Bayt min lahm), tr. Harmut FĂ€hndrich, Lenos: 2002.

Die SĂŒnderin (al-Haram), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 1995.

Die billigsten NÀchte. ErzÀhlungen (Arkhas layali), tr. Doris Erpenbeck. Aufbau-Verlag: 1977.

Ismail Fahd Ismail

Die alte Frau und der Fluss (al-Sabiliyyat), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2019.

Rabi Jabir (Rabee Jaber)

Die Reise des Granadiners (Rihlat al-Gharnati), tr. Nermin Sharkawi. Hans Schiler: 2013.

Nada Awar Jarrar

Zu Hause, irgendwo (Somewhere, home), tr. from the English Barbara Heller. Karl Blessing: 2004.

Fuad Kanaan

An den FlĂŒssen Babylons (‘Ala anhar Babil), tr. Christine Battermann. Hans Schiler: 2004.

Ghassan Kanafani

RĂŒckkehr nach Haifa (A’id ila Haifa), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2018.

MĂ€nner in der Sonne (Rijal fi l-shams), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2008.

Bis wir zurĂŒckkehren. PalĂ€stinensische ErzĂ€hlungen (Ila an na‘ud), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Umm Saad (Um Sa’ad), tr. Veronika Theis. Lenos: 1986.

MĂ€nner in der Sonne (Rijal fi l-shams), tr. Harald Funk. Edition Orient: 1984 (new edition: 1985). Bilingual Arabic-German edition.

Das Land der traurigen Orangen (Ard al-burtuqal al-hazin), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1983.

Umm Saad (Um Sa’d), tr. Dorothea Krawulsky. Das Arabische Buch: 1981.

Abdalhakim Kassem

Die sieben Tage des Menschen (Ayyam al-insan al-sab‘a), tr. Hartmut FĂ€hndrich Lenos: 2005.

Vom Diesseits und vom Jenseits. Zwei Novellen aus Ägypten (al-Mahdi/Turaf min khabar al-akhra), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2004.

NaĂŻm Kattan

Farida (Farida), tr. from the French Heribert Becker. Hans Schiler: 2010.

Yasmina Khadra

Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi (La derniĂšre nuit du RaĂŻs), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Osburg: 2015.

Die Engel sterben an unseren Wunden (Les anges meurent de nos blessures), tr. from the French Claudia Steinitz. Ullstein: 2015.

Die Landkarte der Finsternis (L’Équation africaine), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Ullstein: 2013.

Die LĂ€mmer des Herrn (Les agneaux du Seigneur), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Aufbau: 2011.

Die Schuld des Tages an die Nacht (Ce que le jour doit Ă la nuit), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. List/Ullstein: 2011.

Die Sirenen von Bagdad (Les sirĂšnes de Bagdad), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Nagel und Kimche: 2008.

Die AttentĂ€terin (L’attentat), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Nagel und Kimche: 2006.

Nacht ĂŒber Algier (La part du mort), tr. from the French Frauke Rother. Aufbau-Verlag: 2006.

Die Schwalben von Kabul (Les hirondelles de Kaboul), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Aufbau-Verlag: 2004.

Wovon die Wölfe trĂ€umen (À quoi rĂȘvent les loups), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Aufbau-Verlag: 2002.

Doppelweiß (Double blanc), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Unionsverlag: 2002.

Herbst der ChimĂ€ren (L’automne des chimĂšres), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Unionsverlag: 2002.

Morituri (Morituri), tr. from the French Bernd Ziermann & Regina Keil-Sagawe. Unionsverlag: 2001.

Mohammed KhaĂŻr-Eddine

Sein letzter Kampf. Eine marokkanische Legende (LĂ©gende et vie d’Agoun’chich), tr. from the French Morna Dörr. Donata Kinzelbach: 2006.

Es war einmal ein glĂŒckliches Paar (Il Ă©tait une fois un vieux couple heureux), tr. from the French Patricia A. Hladschik. Donata Kinzelbach: 2004.

Der AusgrÀber (Le déterreur), tr. from the French Steffen Heieck. Donata Kinzelbach: 1996.

Agadir (Agadir), tr. from the French Steffen Heieck. Donata Kinzelbach: 1992.

Khaled Khalifa

Keine Messer in den KĂŒchen dieser Stadt (La sakakin fi matabikh hadhihi l-madina), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Rowohlt: 2020.

Der Tod ist ein mĂŒhseliges GeschĂ€ft (al-Mawt ‘amal shaqq), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Rowohlt: 2018.

Mustafa Khalifa

Das Schneckenhaus. Tagebuch eines Voyeurs (al-Qawqa’a: Yawmiyyat Mutalassis), tr. Larissa Bender. Weidle: 2019.

Sahar Khalifa

Heißer FrĂŒhling (Rabi’ harr. Rihlat al-sabr wa l-sabbar), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 2008.

Die Verheißung (Sura wa iquna wa Ê»ahd qadim), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 2007.

Memoiren einer unrealistischen Frau (Mudhakkirat imra’a ghayr waqi’iya), tr. Leila Chammaa. Unionsverlag: 2005.

Das Tor (Bab al-saha), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 2004.

Die Sonnenblume (Abbad al-shams), tr. Hartmut FĂ€hndrich & Edward Badeen. Unionsverlag: 2003.

Das Erbe (al-Mirath), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 2003.

Der Feigenkaktus (al-Subbar), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2002.

Elias Khoury

Als schliefe sie (Ka’annaha na’ima), tr. Leila Chammaa. Suhrkamp: 2012.

Yalo (Yalu), tr. Leila Chammaa. Suhrkamp: 2011.

Das Tor zur Sonne (Bab al-shams), tr. Leila Chammaa. Klett-Cotta: 2004.

Der geheimnisvolle Brief (Majma‘ al-asrar), tr. Leila Chammaa. C.H. Beck: 2000.

Königreich der Fremdlinge (Mamlakat al-ghuraba’), tr. Leila Chammaa. Das Arabische Buch: 1998.

Ibrahim al-Koni

Das Herrscherkleid (al-Waram), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2010.

Die Puppe (al-Dumya), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2009.

Meine WĂŒste. ErzĂ€hlungen aus der Sahara, ed. & tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2007.

Die verheissene Stadt (Waw al-sughra), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2005.

Die steinerne Herrin. ErgÀnzende Episoden zum Epos der Tuareg (al-Rabba al-hajariyya), tr. Harmut FÀhndrich. Lenos: 2004.

Ein Haus in der Sehnsucht (Bayt fi l-‘alam wa bayt fi l-hanin), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2003.

Die Magier. Das Epos der Tuareg (al-Majus), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2002.

Schlafloses Auge. Aphorismen aus der Sahara, selected & tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 2001.

Goldstaub (al-Tibr), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1999.

Nachtkraut (‘Ushb al-layl), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 1999.

Blutender Stein (Nazif al-hajar), tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 1995.

Wassini Laredsch (Waciny Laredj/Wasini al-A‘raj)

Die HĂŒterin der Schatten oder Don Quichotte in Algier (Harisat al-Zilal – Dun Kishut fi-Jaza’ir), tr. Kristina Stock. Lenos: 1999.

Amin Maalouf

Die Verunsicherten (Les dĂ©sorientĂ©s), tr. from the French Lis KĂŒnzli, Arche: 2014.

Die Spur des Patriarchen. Geschichte einer Familie (Origines), tr. from the French Ina Kronenberger. Insel: 2005.

Die Reisen des Herrn Baldassare (Le périple de Baldassare), tr. from the French Ina Kronenberger. Insel: 2001.

Die HĂ€fen der Levante (Les Ă©chelles du Levant), tr. from the French Bernd Schwibs. Insel: 1997.

Der Felsen des Tanios (Le rocher de Tanios), tr. from the French Gerhard Meier. Nymphenburger: 1994.

Die Wiederkehr des SkarabÀus (Le premier siÚcle aprÚs Béatrive), tr. from the French Gerhard Meier. Nymphenburger: 1993.

Der Mann aus Mesopotamien (Les jardins de lumiĂšre), tr. from the French Gerhard Meier. Nymphenburger: 1992.

Samarkand (Samarcande), tr. from the French Widulind Clerc-Erle. Nymphenburger: 1990.

Khalid Al-Maaly

RĂŒckkehr in die WĂŒste (al-‘Awda ila al-Sahra’), tr. by the author & Heribert Becker. Hans Schiler: 2015.

Landung auf dem Festland. Gedichte, tr. by the author & Heribert Becker. Das Arabische Buch: 1997.

Eine Phantasie aus Schilf. Gedichte (Khayal min wasab), tr. by the author & Stefan Weidner. Das Arabische Buch: 1994.

Gedanken ĂŒber das Lauwarme. Prosa (Afkar ‘an al-fatir), tr. by the author & Stefan Linster. Das Arabische Buch: 1994 (2nd revised edition).

Klage eines Kehlkopfes. Gedichte (Fi ritha’ khanjara), tr. by the author & I. Knips. Ed. Fundamental: 1992.

MitternachtswĂŒste (Sahra’ muntasif al-layl), tr. by the author, Gisela Haehnel & Stefan Listner. Ed. ThanhĂ€user: 1985. Bilingual Arabic-German edition.

Mazen Maarouf

Ein Witz fĂŒr ein Leben (Nukat li-l-musallihin), tr. Larissa Bender. Unionsverlag: 2020.

Nagib Machfus (Naguib Mahfouz)

Das junge Kairo (a-Qahira al-jadida), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Unionsverlag: 2011.

Karnak-Café (al-Karnak), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2010.

Die himmlische Begegnung. ErzÀhlungen, tr. Susanne Enderwitz, Hartmut FÀhndrich, Doris Kilias & Wiebke Walther. Unionsverlag: 2010.

Das Buch der TrÀume (Ahlam fatrat al-naqaha), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2007.

Radubis (Radubis), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2006.

Cheops (Abath al-aqdar), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2005.

Die Reise des Ibn Fattuma (Rihlat Ibn Fattuma), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2004.

Der Rausch (al-Shahhad), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2003.

Spiegelbilder (al-Maraya), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2002.

Der letzte Tag des PrĂ€sidenten (Yawm qutila al-za’im), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2001.

Anfang und Ende (Bidaya wa nihaya), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2000.

Echnaton, der in der Wahrheit lebt (al-A’ish fi l-haqiqa), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1999.

Die Nacht der Tausend NĂ€chte (Alf Layali wa Layla), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1998.

Echo meines Lebens (Asda’ al-sira al-dhatiya), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1997.

Ehrenwerter Herr (Hadrat al-muhtaram), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1996.

Das Lied der Bettler (Malhamat al-harafish), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1995.

ZuckergÀsschen (al-Sukkariyya), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1994.

Die segensreiche Nacht. ErzÀhlungen, tr. Hartmut FÀhndrich & Wiebke Walther. Unionsverlag: 1994.

Palast der Sehnsucht (Qasr al-shawq), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1993.

Die Kneipe zur Schwarzen Katze (Khammarat al-qitt al-aswad), tr. Susanne Enderwitz. Verlag Volk & Welt: 1993.

Zwischen den PalÀsten (Bayn al-qasrayn), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1992.

Die Spur (al-Tariq), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1991.

Die Kinder unseres Viertels (Awlad Haratina), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1990.

Miramar (Miramar), tr. Wiebke Walther. Unionsverlag: 1989.

Der Dieb und die Hunde (al-Liss wa al-kilab), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1986.

Die Midaq-Gasse (Zuqaq al-Midaq), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 1985.

Das Hausboot am Niel (Tharthara fawqa al-Nil), tr. Nagi Naguib. Edition Orient: 1982 (new bilingual Arabic-German edition by Edition Orient: 2017).

Die Moschee in der Gasse. ErzÀhlungen, selected & tr. Wiebke Walther. Unionsverlag: 1978.

Muhammad al-Machsangi

Eine blaue Fliege. Ägyptische Kurzgeschichten, tr. Harmut FĂ€hndrich. Lenos: 1987.

Charif Majdalani

Ein Palast auf Reisen (Caravansérail), tr. from the French Gennaro Ghirardelli. Albrecht Knaus: 2009.

Das Haus in den OrangengÀrten (Histoire de la grande maison), tr. from the French Gennaro Ghirardelli. Albrecht Knaus: 2008.

Niroz Malek

Der SpaziergĂ€nger von Aleppo. Miniaturen (Taht sama’ al-harb), tr. Larissa Bender. Weidle: 2017.

Alia Mamduch

Die Leidenschaft (al-Wala‘), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2004.

Mottenkugeln (Habbat al-naftalin), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2001.

Hisham Matar

Ein Monat in Siena (A Month in Siena), tr. from the English Werner Löcher-Lawrence. Luchterhand: 2021.

Die RĂŒckkehr. Auf der Suche nach meinem verlorenen Vater (The Return), tr. from the English Werner Löcher-Lawrence. Luchterhand: 2017.

Geschichte eines Verschwindens (Anatomy of a Disappearance), tr. from the English Werner Löcher-Lawrence. Luchterhand: 2011.

Im Land der MÀnner (In the Country of Men), tr. from the English Werner Löcher-Lawrence. Luchterhand: 2007.

Hanna Mina

Sonne an bewölktem Tag (al-Shams fi yawm gha’im), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2003.

Bilderreste (Bawaya suwar), tr. Angela Tschorsnig. Lenos: 1994.

Malika Mokeddem

Zersplitterte TrĂ€ume (Des rĂȘves et des assassins), tr. from the French Barbara Rösner-Brauch. Unionsverlag: 2004.

Die blauen Menschen (Les hommes qui marchent), tr. from the French Barbara Rösner-Brauch. Unionsverlag: 2003.

Die Zeit der Heuschrecken (Le siÚcle des sauterelles), tr. from the French Barbara Rösner-Brauch. Unionsverlag: 1998.

Ahmed Mourad

Blauer Elefant (al-Fil al-azraq), tr. Christine Battermann. Lenos: 2018.

Vertigo (Firtiju), tr. Christine Battermann. Lenos: 2016.

Diamantenstaub (Turab almas), tr. Christine Battermann. Lenos: 2014.

Mohammed Mrabet

Der große Spiegel (The Big Mirror, recorded by Paul Bowles), tr. from the English Dieter OffenhĂ€ußer. Unionsverlag: 1991.

Taha Muhammad Ali

An den Ufern der Dunkelheit. Gedichte aus PalÀstina, tr. Stefan Weidner. Fischer: 2013.

Abdelrahman Munif

Das Spiel von Licht und Schatten (Mudun al-Milh: Taqasim al-layl wa-n-nahar), tr. Magda Barakat & Larissa Bender. Diederichs: 2009.

Zeit der Saat (Mudun al-Milh: al-Ukhdud), tr. Magda Barakat & Larissa Bender. Diederichs: 2008.

SalzstÀdte (Mudun al-Milh: al-Tih), tr. Magda Barakat & Larissa Bender. Diederichs: 2003.

Am Rande der WĂŒste (al-Nihayat), tr. Petra Becker. Lenos: 2000.

Geschichte einer Stadt. Eine Kindheit in Amman (Sirat madinah), tr. Larissa Bender & Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Östlich des Mittelmeers (Sharq al-mutawassit), tr. Larissa Bender. Lenos: 1995.

Sabri Mussa

AffÀre halber Meter. Eine Àgyptische Liebesgeschichte und sechs ErzÀhlungen (Hadith al-nisf mitr), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2004.

Saat des Verderbens (Fasad al-amkina), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2003.

Muhammad Mustagab

Irrnisse und Wirnisse des Knaben NumĂąn (Dairut al-sharif wa-Nu‘man ‘Abd-al-Hafiz), tr. Hartmut FĂ€hndrich & Edward Badeen. Lenos: 2009.

Hamida Naana

Keine RĂ€ume mehr zum TrĂ€umen (Man yajru‘ ‘ala al-shawq), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1994.

Widad Nabi

Kurz vor dreißig, 
 kĂŒss mich. AusgewĂ€hlte Gedichte, tr. Suleman Taufiq. Sujet: 2019. New bilingual Arabic-German edition 2020.

Alexandre Najjar

Die Schule des Krieges (L’ecole de la guerre), tr. from the French Huberta von Voss-Wittig. Das Arabische Buch: 2001.

Der Astronom (L’astronome), tr. from the French Angelika Weidmann. Droemer Knaur: 1999.

Hassan Nasr

Dar al-Pascha. Eine RĂŒckkehr nach Tunis (Dar al-Basha), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2001.

Emily Nasrallah

Kater Ziku lebt gefÀhrlich (Yawmiyyat hirr), tr. Doris Kilias, Nagel & Kimche: 1998. New edition Atlantis: 2005.

Flug gegen die Zeit (al-Iqla‘ ‘aks al-zaman), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 2003.

Das Pfand (al-Rahina), tr. Doris Kilias. Lenos: 1996.

Septembervögel (Tuyur aylul), tr. Veronika Theis. Lenos: 1988.

Amjad Nasser

Wohin kein Regen fÀllt (Haythu la tasqut al-amthar), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2020.

Selim Nassib

Der Stern des Orients (Oum), tr. from the French Hans Thill. Unionsverlag: 1999.

Saif ar-Rahbi

Das Heulen der Wölfe. AusgewÀhlte Gedichte, tr. Khalid al-Maaly & Heribert Becker. Hans Schiler: 2007.

Ahmad Danny Ramadan

Die WĂ€scheleinen-Schaukel (The Clothesline Swing), tr. from the English Heide Horn & Christa Prummer-Lehmair. Orlanda: 2021.

Alifa Rifaat

Die zweite Nacht nach tausend NÀchten. ErzÀhlungen, tr. Suleman Taufiq. Edition Orient: 1999.

Die MĂ€dchen von Burdain (Sabaya Burdain), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 1995.

Zeit der JasminblĂŒte. ErzĂ€hlungen, tr. Nagi Naguib. Unionsverlag: 1990.

Erste Liebe – Letzte Liebe. ErzĂ€hlungen, tr. Suleman Taufiq. Edition Orient: 1989.

Fuad Rifka

Die Reihe der Tage ein einziger Tag. Gedichte, tr. Fouad El Auwad. Verlag Hans Schiler: 2007.

Das Tal der Rituale. AusgewÀhlte Gedichte, ed. Stefan Weidner, tr. Ursula & Simon Yussuf Assaf & Stefan Weidner. Straelener Manuskripte: 2002.

Gedichte eines Indianers, tr. Ursula & Simon Yussuf Assaf. Heiderhoff: 1994. Bilingual Arabic-German edition.

Tagebuch eines Holzsammlers, tr. Ursula & Simon Yussuf Assaf. Heiderhoff: 1990. Bilingual Arabic-German edition.

Abdulrahman Majid Al-Rubaie

Solange die Sonne noch scheint. ErzÀhlungen, tr. Kristina Stock. Edition Orient: 2004. Bilingual Arabic-German edition.

Ahmed Saadawi

Frankenstein in Bagdad (Frankinshtayn fi Baghdad), tr. Harmut FĂ€hndrich. Assoziation A: 2019.

Aboud Saeed

Lebensgroßer Newsticker. Szenen aus der Erinnerung, tr. Sandra Hetzl. Spector Books: 2015.

Der klĂŒgste Mensch im Facebook. Statusmeldungen aus Syrien, tr. Sandra Hetzl. mikrotext: 2013.

Latifa al-Sajjat (az-Zayyat)

Durchsuchungen (Hamlat taftish), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Abdelaziz Baraka Sakin

Der Messias von Darfur (Masih Darfur), tr. GĂŒnther Orth. Edition Orient: 2021.

Tajjib Salich/Tayyib Salih (Tayeb Salih)

So, meine Herren. SĂ€mtliche ErzĂ€hlungen (‘Urs al-Zain/Dawmat Wad Hamid), tr. Regina Karachouli, Lenos: 2009.

Sains Hochzeit (ʻUrs al-Zain), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2004.

BandarschĂąh (Bandarshah), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2001.

Eine Handvoll Datteln (Dawmat Wad Hamid), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2000.

Die Hochzeit des Zain (ʻUrs al-Zain), tr. Stefan Reichmuth. Edition Orient: 1983. Bilingual Arabic-German edition. (New German-only edition Unionsverlag: 1992).

Zeit der Nordwanderung (Mawsim al-rihla ila al-shamal), tr. Regina Karachouli. Lenos: 1998.

Ghada Samman

Mit dem Taxi nach Beirut (Bayrut 75), tr. Suleman Taufiq. Edition Orient: 1990.

Alptraum in Beirut (Kawabis Bayrut), tr. Veronika Theis. Lamuv: 1988/dtv: 1992.

Boualem Sansal

Der Zug nach Erlingen oder Die Verwandlung Gottes (Le train d’Erlingen), tr. from the French Vincent von Wroblewsky. Merlin: 2019.

2084. Das Ende der Welt (2084. La fin du monde), tr. from the French Vincent von Wroblewsky. Merlin: 2016.

Maghreb – eine kleine Weltgeschichte (Petit Ă©loge de la mĂ©moire. Les 4001 annĂ©es de la nostalgie), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Berlin University Press: 2012.

Rue Darwin (Rue Darwin), tr. from the French Christiane Kayser. Merlin: 2012.

Das Dorf des Deutschen oder das Tagebuch der BrĂŒder Schiller (Le village de l’allemand ou le journal des frĂšres Schiller), tr. from the French Ulrich Zieger). Merlin: 2009.

Harraga (Harraga), tr. from the French Riek Walther. Merlin: 2007.

ErzÀhl mir vom Paradies! (Dis-moi le paradis), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Merlin: 2004.

Der Schwur der Barbaren (Le serment des barbares), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Merlin: 2003.

Das verrĂŒckte Kind aus dem hohlen Baum (L’enfant fou de l’arbre creux), tr. from the French Riek Walther. Merlin 2002.

Riad Sattouf (all these are graphic novels)

Esthers TagebĂŒcher. Band 1–4 (Les cahiers d’Esther, vols. 1–4), tr. from the French Ulrich Pröfrock. Reprodukt: 2017–2020.

Der Araber von morgen. Eine Kindheit im Nahen Osten. Band 1–5 (L’Arabe du futur, vol. 1–5: Une jeunesse au Moyen-Orient), tr. from the French Andreas Platthaus. Albrecht Knaus: 2015–2017 (vol. 1–3), Penguin: 2019–2021 (vol. 4–5).

Meine Beschneidung (Ma circoncision), tr. from the French Martin Budde. Reprodukt: 2010.

Georges Schehadé

Poesie I-VII. Gedichte, tr. from the French JĂŒrgen BrĂŽcan, Verlag Hans Schiler: 2005. Bilingual French-German edition.

Der Auswanderer. Ein StĂŒck in neun Bildern (L’émigrĂ© de Brisbane), tr. from the French Yvonne & Herbert Meier. Stauffacher: 1965.

Sprichwörterabend (La SoirĂ©e des proverbes), tr. from the French Myra & Hanns von Winter. Langen MĂŒller: 1961.

Die Reise. Ein StĂŒck in acht Bildern (Le Voyage), tr. from the French Yvonne & Herbert Meier. Hartmann & Stauffacher: ca. 1961.

Die Veilchen (Les Violettes), tr. from the French Karl-GĂŒnter Simon. Stauffacher: ca. 1960.

Die Geschichte von Vasco. Ein StĂŒck in sechs Bildern (Histoire de Vasco. PiĂšce en 6 tableaux), tr. from the French Herbert Meier. Fischer: 1958.

Hanan al-Scheich (al-Shaykh)

Sahras Geschichte (Hikayat Zahra), tr. Veronika Theis. Lenos: 1989.

Habib Selmi

Bajjas Liebhaber (Ushshaq Bayya), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2006.

Die Frauen von al-Bassatün (Nisa’ al-basatin), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2013.

Meine Zeit mit Marie-Claire (Rawa’ih Mari Klir), tr Regina Karachouli. Lenos: 2010.

Magdy El-Shafee

Metro. Kairo Underground. Graphic novel (Mitru. Riwaya musawwara), tr. Iskandar Ahmad Abdalla & Stefan Winkler. Edition Moderne: 2012.

Badr Shakir As-Sayyab

Die Regenhymne und andere Gedichte (Unshudat al-matar), tr. Khalid Al-Maaly & Stefan Weidner. Verlag Hans Schiler: 2017. Bilingual Arabic-German edition.

Ali Al-Shalah

Babylonische DĂ€mmerung. Gedichte (Ghurub Babili), tr. the author, Suleman Taufiq & Tobias Burghardt. Edition Delta: 2004. Bilingual Arabic-English edition.

Raja Shehadeh

Fremd in Ramallah. Mein Leben als Sohn im besetzten PalÀstina (Strangers in the House), tr. from the English BÀrbel Deninger. Europa: 2003.

Girgis Shoukry

Ein Apfel, der weiß, dass er nichts weiß? Gedichte (Tuffaha la tafham shay’an), tr. GĂŒnther Ort. Verlag Hans Schiler: 2017. Bilingual Arabic-German edition.

Und die HĂ€nde auf Urlaub. Gedichte (Wa-l-aydi ‘utla rasmiyya), tr. Leila Chammaa. Verlag Hans Schiler: 2007. Bilingual Arabic-German edition.

Was von uns ĂŒbrig bleibt, kĂŒmmert niemanden. Gedichte, tr. Suleman Taufiq. Sabon: 2004. Bilingual Arabic-German edition.

Chaled Sijade (Khalid Ziadeh)

Freitag. Sonntag (Yawm al-juma’a – yawm al-ahad), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1996.

Nihad Siris

Ali Hassans Intrige (al-Samt wa-l-sakhab), tr. Regina Karachouli. Lenos: 2008.

Alawiyya Sobh

Marjams Geschichten (Maryam al-hakaya), tr. Leila Chammas. Suhrkamp: 2010.

Hamid Sulaiman

Freedom Hospital. Graphic novel, tr. from the French Kai Pfeffer. Hanser Berlin: 2017.

Miral al-Tahawi

Gazellenspuren (Naqarat al-ziba), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2008.

Das Zelt (al-Khiba), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2005.

Die blaue Aubergine (al-Badhinjana al-zarqa), tr. Doris Kilias. Unionsverlag: 2004.

Baha Taher

Die Oase (Wahat al-Ghurub), tr. Regina Karachouli. Unionsverlag: 2011.

Tante SafĂźja und das Kloster (Khalati Safiyya wa-l-dayr), tr. Doris Kilias. Lenos: 2003.

Sakarija Tamer

Die Hinrichtung des Todes. Unbekannte Geschichten von bekannten Figuren, tr. Hartmut FĂ€hndrich & Ulrike Stehli-Werbeck. Lenos: 2004.

FrĂŒhling in der Asche (Rabi‘ fi-l-ramad), tr. Wolfgang Werbeck. Lenos: 1987.

Suleman Taufiq

Im Schatten der Gasse, tr. by the author. Edition Orient: 2015. Bilingual Arabic-German edition.

Habib Tengour

Der Alte vom Berge / Nacht mit Hassan (Le vieux de la Montagne / Nuit avec Hassan), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Sujet: 2019.

Übers Meer. Poem mediterran (Traverser), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Verlag Hans Schiler: 2017. Bilingual French-German edition.

Seelenperlmutt, tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Verlag Hans Schiler: 2009. Bilingual French-German edition.

Der Fisch des Moses (Le poisson de Moise), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. Haymon: 2004.

Die Bogenprobe: Makamen 1982–1989 (L’épreuve de l’arc), tr. from the French Regina Keil. Beck und GlĂŒckler: 1993.

Majj al-Tilmissani (Mayy al-Tilimsani)

DunjasĂąd (Dunyazad), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Lenos: 1999.

Tito Topin

Tanzt! Singt! Morgen wird es schlechter (L’exil des mĂ©crĂ©ants), tr. from the French Katarina GrĂ€n. Distel Literaturverlag: 2018.

Exodus aus Libyen (Libyan Exodus), tr. from the French Katarina GrÀn. Distel Literaturverlag: 2015.

Casablanca im Fieber (55 de fiĂšvre), tr. from the French Holger Fock. Ed. Tiamat: 1991.

Tchatcha nouga (Tchatcha nouga), tr. from the French Maria Hoffmann-Dartevelle. Ed. Tiamat: 1991.

Im letzten Akt fließt immer Blut (Un gros besoin d’amour), tr. from the French Holger Fock. Ed. Tiamat: 1990.

Ahmed Khaled Towfik (Tawfiq)

Utopia (Yutubiya), tr. Christine Battermann. Lenos: 2005.

Shahla Ujayli

Unser Haus dem Himmel so nah (Sama’ qariba min baytina), tr. Christine Battermann. kupido: 2019.

Umm Kulthum

Das Herz liebt alles Schöne. Die Lieder der Umm Kulthum, tr. Stefanie Gsell. Verlag Hans Schiler: 2009. Bilingual Arabic-German edition.

Najem Wali

Soad und das MilitÀr, tr. Christine Battermann. Secession Verlag: 2021.

Saras Stunde (Ithm Sara), tr. Markus Lemke. Haner: 2018.

Bagdad Marlboro (Baghdad
 Marlburu), tr. Hartmut FĂ€hndrich. Carl Hanser: 2014.

Engel des SĂŒdens. Die BĂŒcher von Amaria (Mala’ika al-janub), tr. Imke Ahlf-Wien. Carl Hanser: 2011.

Jussifs Gesichter. Roman aus der Mekka-Bar (Surat Yussif), tr. Imke Ahlf-Wien. Carl Hanser: 2008.

Die Reise nach Tell al-Lahm (Tell al-lahm), tr. Imke Ahlf-Wien. Carl Hanser: 2004.

Hier in dieser fernen Stadt. ErzÀhlungen, tr. Thomas Schade. Galgenberg: 1909.

Krieg im VergnĂŒgungsviertel, tr. JĂŒrgen Paul. perspol: 1989.

Dima Wannous

Die VerĂ€ngstigten (al-Kha’ifun), tr. Larissa Bender. Karl Blessing: 2018.

Dunkle Wolken ĂŒber Damaskus. ErzĂ€hlungen (Tafasil), tr. Larissa Bender. Nautilus: 2014.

Thura al-Windawi

Thuras Tagebuch (Thura’s Diary), tr. from the English Karen Nölle-Fischer. Oetinger: 2004.

Rosa Yasin Hassan

WĂ€chter der LĂŒfte (Hurras al-hawa’), tr. Stephan Milich & Christine Battermann. Alawi: 2013.

Ebenholz (Abanus), tr. Riem Tisini. Alawi: 2010.

Samar Yazbek

Die gestohlene Revolution. Reise in mein zerstörtes Syrien (Bawwabat ard al-‘adam), tr. Larissa Bender. Nagel & Kimche: 2015.

Die Fremde im Spiegel (Ra’ihat al-qirfa), tr. Larissa Bender. Nagel & Kimche: 2014/Unionsverlag: 2015.

Saadi Yussef

Fern vom ersten Himmel (Ba’idan ‘an al-sama’ al-awwal), tr. Khalid Al-Maaly & Heribert Becker. Verlag Hans Schiler: 2004. Bilingual Arabic-German edition.

Yussef Ziedan

Azazel (‘Azazeel), tr. Larissa Bender. Luchterhand: 2011.

Kid & YA lit:

Hamed Abboud

Der Ritter der SchlĂŒssel (Faris al-mafatih), tr. Kerstin Wilsch. Baobab Books: 2018.

Ghassan Kanafani

Die kleine Laterne. Ein palÀstinensisches MÀrchen, tr. Johanna & Moustapha Haikal. Kinderbuchverlag: 1983.

Habib Mazini

Die Wut der kleinen Wolke. Eine Geschichte aus der WĂŒste (Ghadab al-sahab al-saghir), tr. Imke Ahlf-Wien, Edition Orient: 2016. Bilingual Arabic-German edition.

Samira Schafik

Sonne und Mond: Wie aus Feinden Freunde wurden (al-Shams wa l-qamar), tr. Petra DĂŒnges, Edition Orient: 2016. Bilingual Arabic-German edition.

Walid Taher

Mein neuer Freund, der Mond (Sahby al-jadid), tr. Petra DĂŒnges, Edition Orient, 2016. Bilingual Arabic-German edition.

Habib Tengour

Mein schönes Erdbeerfeld (Beau Fraisier), tr. from the French Regina Keil-Sagawe. BĂŒbĂŒl: 2020.

Rosa Yasin Hassan

Eine fatale Sprayaktion. Die Geschichte dreier Freunde in Syrien, tr. Larissa Bender. Schweizerisches Jugendschriftenwerk: 2017.

Rania Zaghir

Wer hat mein Eis gegessen? (Man lahasa qarn al-buza?), tr. Petra DĂŒnges, Edition Orient: 2010. Bilingual Arabic-German edition.

Leonie Rau is a Master’s student in Islamic and Middle Eastern Studies at the University of TĂŒbingen, Germany, and hopes to pursue a PhD after her graduation. She is an aspiring literary translator with a particular interest in Maghrebi literature. She also writes and edits for ArabLit and ArabLit Quarterly and can be found on Twitter @Leonie_Rau_.

More on Arabic Literature in German Translation:

An Introduction: Arabic Literature in German Translation

Translator Hakan Özkan: Immigrant Translators in Germany ‘Don’t Get a Chance’

Translator Sandra Hetzl: On the Difficult Balance of Making a Living and Translating What One Loves

Publisher Stephan Trudewind of Edition Orient, on How the Translation-support System Should Be Restructured

Translator Larissa Bender: On the Clichés and Media Interest that Overdetermine Arabic Literature in German Translation

